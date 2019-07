Il 14 luglio a forte Geremia la grande rievocazione storica delle battaglie del Risorgimento

Genova. E’ stata presentata questa mattina la rievocazione storica del Risorgimento che vedrà protagonista Forte Geremia, la struttura militare realizzata nel XIX secolo sulle alture di Masone: farà da scenografia, il prossimo 14 luglio, alla rappresentazione di una giornata tipica dei soldati e della loro vita in una caserma a cura dei figuranti della ‘Compania de le Quatr’arme’.

A partire dalle 11 a Forte Geremia partirà un cammino itinerante durante il quale i visitatori potranno vedere la vita dei soldati durante una tipica giornata di presidi: l’allestimento prevede l’area di comando, gli alloggiamenti della truppa e la zona per i civili militarizzati e dell’assistenza sanitaria.

L’evento, patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Masone, è uno dei tasselli del progetto per la valorizzazione di Forte Geremia come rifugio escursionistico e bene culturale e dell’Alta Via. “Il progetto storico-didattico ha un alto valore culturale e punta a rievocare, ricostruendola nei minimi dettagli, la vita militare al Forte Geremia nel periodo risorgimentale – ha detto Ilaria Cavo, assessore regionale alla Cultura – Un’iniziativa collaudata, giunta alla sesta edizione, che nel corso degli anni ha sempre cercato di migliorarsi, cercando di ampliare il coinvolgimento territoriale”.