Gronda, Toti: “Opera fondamentale, minoranza mai votata dai liguri pensa di avere verità in tasca”

Genova. “La Gronda, come la Tav per i piemontesi, è un’opera che ogni confederazione di impresa, il porto, i grandi operatori, tutta la politica tranne i Cinque stelle ritengono fondamentale” Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa, torna a parlare della Gronda autostradale, al momento bloccata dal ministro Danilo Toninelli.

“Basta capire che da questa città passa il 50% dei traffici in entrata e in uscita dall’Italia – spiega – per capire quanto è importante per la competitività del Paese. Pensare che la verità in tasca sia quella piccola minoranza che i liguri non hanno mai voluto al governo nemmeno di un quartiere, mi sembra un atto di grande arroganza”.

Dopo il via libera del premier Giuseppe Conte alla Tav, domandano i giornalisti, Toninelli dovrebbe dimettersi dando il via libera anche alla Gronda? “Sono più affezionato alla Gronda che a come occupa il suo tempo il ministro Danilo Toninelli- risponde Toti – finché i colleghi di governo hanno voglia di confrontarsi con lui, lo facciano con serenità: l’importante è che Toninelli si confronti con i territori”.