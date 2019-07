Grave incidente stradale: 16enne investita da auto mentre attraversa la strada

Genova. Incidente stradale con una ragazza di 16anni finita in codice rosso al pronto soccorso. E’ successo ieri sera in via Filippo Casoni, a San Fruttuoso.

La giovane è stata investita mentre attraversava la strada da un’auto, un taxi fuori servizio, su cui si trovavano il tassista e la sua compagna.

Anche l’uomo ha riportato qualche trauma. Nella serata di ieri incidente, meno grave, anche a Pra’ tra un’automobile e uno scooter.