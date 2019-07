Goa Boa, venerdì la preview del festival con Calcutta, Giovanni Truppi e il rap

Genova. Tra indie “mainstream” e rap prende il via l’edizione 2019 del festival Goa Boa al porto antico, in fondo ai magazzini del cotone. La preview, venerdì sera, vedrà una serata coronata dal concerto di Calcutta, artista romano ormai all’apice della carriera sia di performer quanto di autore per altre pop star.

Il 7 giugno è uscito il suo ultimo singolo “Sorriso”, mentre quest’estate ha fatto pubblicare un doppio album “Evergreen e altre canzoni” con un paio di inediti. Due anni fa un suo concerto a Genova era saltato a causa di un improvviso temporale.

Apertura delle porte alle 18e30. Prima di lui si esibiranno due rapper, Mecna e la genovese Leyla El Abiri, e il cantautore Giovanni Truppi.