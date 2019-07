Giunto danneggiato su viadotto dell’A12 a Recco, lacerati pneumatici di alcune auto

Genova. Questa mattina poco dopo le 7 sull’autostrada A12 Genova-Livorno in direzione sud, all’altezza di Recco, quattro auto e un mezzo pesante – ha raccontato la polizia stradale – si sono ritrovati con le gomme lacerate.

Colpa di un giunto saltato sul viadotto “Torrente Sori”, all’altezza del chilometro 20. Al momento sono in corso interventi urgenti da parte degli addetti di Autostrade per il ripristino della pavimentazione. Il metallo del giunto è fuoriuscito dall’asfalto, rotto in quel punto.

Non ci sono stati feriti e ad avvertire le forze dell’ordine sono stati alcuni degli autisti rimasti con le gomme a terra. Si sono verificate code.

Problemi in autostrada anche a ponente. Per un incidente all’altezza del bivio A10/A26 in direzione mare si sono formate lunghe code da Pegli verso il centro. Nello scontro diverse auto coinvolte ma un solo ferito, non grave, un 50enne portato in codice giallo all’ospedale di Voltri.