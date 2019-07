Gioia Canottieri Sampierdarenesi al Festival dei Giovani

Genova. Il 30° Festival dei Giovani, ambientato da venerdì 5 a domenica 7 luglio all’Idroscalo di Milano, si conferma terreno di caccia di medaglie per la Canottieri Sampierdarenesi. Successi, podi e soddisfazioni per un momento di crescita piuttosto significativo per la squadra giovanile.

Arrivano i successi individuali di Lorenzo Serafino nel singolo Cadetti e di Jacopo Cappagli nel singolo 7,20 Allievi B2. Cappagli ottiene il bis nel doppio assieme a Samuele Campestre. La Canottieri Sampierdarenesi esprime, ancora grazie a Cappagli e Campestre, un felice e vincente 4 di coppia Allievi B2 assieme a Carlo Alberto e Roberto Strazzulla della Canottieri Sanremo. Serafino, Reasso, Martucci compongono un otto Cadetti d’oro con i sanstevesi Pansieri e Campeggio, Esposito e Lucchinelli della Velocior e Schiavi del Rowing. Al timone il rossonero Jacopo Cappagli. Serafino ancora una volta sul più alto gradino del podio nel 4 di coppia Cadetti con Gromi (Elpis), Serra (LNI Sestri Ponente) e Schiavi (Rowing).

Medaglia d’argento per il doppio Allievi C di Luca Loccisano e Matteo Crivello, per Fabrizio Rasore (7,20 Cadetti), per il 4 senza Cadetti (Mattia Martucci, Lorenzo Reasso, Serafino e Schiavi del Rowing), per Giada Bucci nel singolo Allievi C, per Luca Loccisano (singolo Allievi C), per il doppio Allieve C (Giada Bucci ed Elisa Pecorella), per Jacopo Cappagli (singolo 7,20 Allievi B2). Serafino e Reasso sono anche secondi con i colori della rappresentativa regionale nell’otto Cadetti.

Terzo posto per il doppio Allievi C di Tommaso Anfosso e Morgan Guidi Colombi, per il doppio Cadetti di Fabrizio Rasore e Matteo Loddi (Argus), due volte per il 4 di coppia Allievi C (Crivello, Loccisano, Anfosso, Guidi Colombi), per Roberto Terranova (due volte singolo Allievi B1 e 7,20), per Tommaso Anfosso (singolo Allievi C), per Samuele Campestre (7,20 Allievi B2), per il 4 di coppia Allieve C con Giada Bucci ed Elisa Pecorella (misto Santo Stefano al Mare).