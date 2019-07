Giardini Baltimora, due dosi di ketamina per due ventenni. Fermate dalla Polizia Locale

Genova. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, durante un servizio di contrasto all’assunzione di sostanze stupefacenti, gli agenti del reparto sicurezza della Polizia Locale hanno individuato nei giardini Baltimora due giovani in possesso di sostanza stupefacente.

Le giovani, due ventenni italiane, avevano deciso di consumare la sostanza all’interno dei giardini, ma sono state fermate dell’intervento degli agenti. La sostanza sequestrata è stata analizzata e identificata come ketamina in polvere, in due dosi rispettivamente di di 0,80 e 0,81 grammi.

Per la Polizia Locale si tratta del primo sequestro di questo tipo di sostanza, nata come anestetico, che produce effetti psichedelici e che, proprio a causa dell’effetto anestetico e della perdita di controllo motorio, può essere causa di incidenti anche mortali per chi la assume. Le giovani sono state segnalate alla Prefettura per la detenzione della sostanza proibita