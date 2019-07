Genova, “sabotato con il fuoco” ripetitore di Mediaset. L’azione rivendicata dagli anarchici

Genova. E’ stato rivendicato dagli anarchici in solidarietà con i detenuti in sciopero della fame e in particolare quelli reclusi nella sezione AS2 del carcere dell’Aquila il sabotaggio di un ripetitore avvenuto sulle alture di Genova la notte tra il 24 e il 25 giugno.

“Ripetitore sabotato con il fuoco. Solidarietà con tutti i prigionieri anarchici. Chiudere l’AS2 de L’Aquila! Per la libertà! Per l’anarchia!” si legge nella mail pubblicata dal sito di area roundrobin.info.

Il ripetitore, che si trova in via Mura Sant’Erasmo al Righi sulle alture di Genova, è stato parzialmente danneggiato. Il traliccio è di proprietà di una società che lavora per Mediaset. Sull’episodio indaga la Digos. Nella zona non ci sarebbero telecamere

Qualche settimana fa, sempre in solidarietà con i detenuti anarchici erano state imbrattate con scritte le vetrate della sede Rai regionale di corso Europa.