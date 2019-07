Genova Digitale, i dati del progetto di Comune e Open Genova in un incontro il 3 luglio a Tursi

Genova. Si è conclusa il 20 giugno scorso la seconda edizione di Genova Digitale il progetto ideato e realizzato da Open Genova con il patrocinio del Comune che quest’anno ha visto il sostegno economico del Banco BPM.

L’obiettivo è promuovere la cultura del digitale e diminuire il digital divide tra i genovesi. Infatti, secondo il DESI 2019 (Indice di Digitalizzazione dell’Economia e della Società) tre persone su dieci non utilizzano ancora Internet abitualmente e più della metà della popolazione non possiede competenze digitali di base.

“L’accesso ad internet e l’uso delle tecnologie digitali sono oggi elementi di conoscenza fondamentali per consentire a tutti l’uguaglianza dei diritti esercitabili on line. I corsi di Open Genova, patrocinati dal Comune di Genova – dichiara l’assessore Arianna Viscogliosi – così come quelli di ClickEasy organizzati e svolti dal Comune stesso nel corso di questo anno e del prossimo, mirano proprio a garantire alla cittadinanza l’inclusione nei benefici del progresso tecnologico e dell’innovazione”.

1 mese di incontri per 10 sessioni in diverse zone della città, ospitati nelle sedi delle associazioni no profit che hanno accettato di far parte del progetto. 200 persone hanno preso parte al corso “App utili in città” partecipando attivamente con domande e suggerimenti. Attraverso la compilazione di un questionario da parte degli utenti sono state raccolte alcune informazioni utili.

Alcuni dati: 60% dei partecipanti era sopra i 65 anni, mentre il 4% sotto i 25. Solo il 31% dei presenti ha dichiarato di conoscere almeno una delle 5 app presentate.

Tutti i dati raccolti corredati da considerazioni e proposte saranno presentati il prossimo 3 luglio a partire dalle ore 17 nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi alla presenza dell’assessore Arianna Viscogliosi e con Open Genova. Seguirà un dibattito con le associazioni protagoniste, i digital tutor ed i presenti in sala. L’ingresso è libero.