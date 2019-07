Genova, Cassata ufficiale, prestito dal Sassuolo con obbligo di riscatto condizionato

Genova. Gli ultimi acquisti si chiamano Francesco Cassata (Sarzana, 16/07/1997) e Giacomo Calò (Trieste, 05/02/1997). Sono stati ufficializzati negli ultimi giorni dal Genoa.

Cassata è arrivato in prestito, con obbligo di riscatto condizionato, dal Sassuolo (l’anno scorso giocò a Frosinone). Si tratta di un centrocampista centrale (è destro di piede), che però è duttile a sufficienza per ricoprire diversi ruoli, anche da esterno. È cresciuto nella primavera dell’Empoli e con quella della Juventus ha vinto il torneo di Viareggio nel 2017. È stato nazionale under 21.

Calò, anche lui centrocampista, arriva dalla Juve Stabia ed è un acquisto a titolo definitivo. Tuttavia resterà in prestito per questa stagione allo stesso club campano.

Intanto la squadra prosegue il ritiro in Francia, a Dinard. Per Sturaro primi esercizi con il pallone nell’iter riabilitativo che si concluderà, tra circa due mesi e mezzo, con il pieno ritorno all’attività agonistica.

Ecco la rosa completa che si sta allenando a Dinard

PORTIERI: Chitolina Jandrei (1993), Federico Marchetti (1983), Andrei Radu (1997).

DIFENSORI: Davide Biraschi (1994), Domenico Criscito (1986), Jawad El Yamiq (1992), Cristian Romero (1998), Cristian Zapata (1986), Ervin Zukanovic (1987).

ESTERNI: Antonio Barreca (1995), Paolo Ghiglione (1997), Pawel Jaroszynski (1994), Caldeira Romulo (1987).

CENTROCAMPISTI: Francesco Cassata (1997), Oscar Hiljemark (1992), Filip Jagiello (1997), Lukas Lerager (1993), Ivan Radovanovic (1988), Nicolò Rovella (2001), Raniere Sandro (1989), Andras Schafer (1999), Stefano Sturaro (1993).

ATTACCANTI: Andrea Favilli (1997), Sinan Gumus (1994), Christian Kouamé (1997), Goran Pandev (1983), Andrea Pinamonti (1999), Antonio Sanabria (1996).