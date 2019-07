Più facile di quanto si pensasse. È la salvezza matematica del Genova Beach Soccer che dopo l’ottimo esordio in campionato di Viareggio in cui aveva incassato 4 punti, trova la tranquillità data dall’aritmetica nel secondo turno del campionato a Lignano Sabbiadoro. Una tappa che per la verità non era iniziata bene visto che nella prima giornata Milano aveva sconfitto 5-4 i biancorossi.

Pronta la riscossa dei liguri che con lo stesso risultato superano il Romagna, anche se la partita si sarebbe potuta concludere con un risultato nettamente più largo per i genovesi. La gara decisiva, però è stata nel turno domenicale in cui la sfida era diretta contro il Bari, fanalino di coda del campionato.

Contrariamente alla tensione che si pensava potesse giocare un brutto scherzo i biancorossi sfoderano una prestazione di altissimo livello e manda al tappeto in pugliesi con un 5-2 netto che non lascia spazio a repliche. Festa che potrà continuare a San Benedetto del Tronto nel prossimo fine settimana dove i liguri avranno le ultime gare per vedere quanto in alto riusciranno ad arrivare.