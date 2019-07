Genoa tra movimenti di mercato e nuovi ruoli: Pandev provato in cabina di regia

Genova. Per ora più movimenti in entrata che in uscita. Il Genoa sta affrontando il ritiro a Neustift, in val Stubai forte del fatto che per la prossima stagione intanto avrà nuovamente “San” Romero a guidare la difesa. Senza di lui, che ha salvato diverse situazioni pericolose, ma si è anche speso per dare una mano in fase offensiva, propiziando alcune reti decisive, sarebbe stato sicuramente un problema in più. Romero è stato ceduto in prestito dalla Juventus, a cui il Genoa l’ha venduto.

Ecco il punto sul mercato rossoblù a 15 giorni dall’inizio delle contrattazioni. Intanto sono rientrati dal fine prestito: Ghiglione (difensore), El Yamiq (difensore), Romulo (centrocampista), Omeonga (centrocampista), Brlek (centrocampista), Jagiello (centrocampista), Spinelli (attaccante), Asencio (attaccante).

Per quanto riguarda il comparto difensivo i rinforzi si chiamano Rizzo (dall’Inter, 2,5 milioni), Cristian Zapata (dal Milan, era svincolato), Jaroszynski (dal Chievo, 2 milioni), Barreca (dal Monaco in prestito).

Ieri ha parlato Davide Biraschi, il difensore ormai alla quarta stagione con la maglia del Genoa, che ha raccontato non solo di come Andreazzoli prediliga palla a terra e bel gioco, ma anche dei nuovi acquisti: “Ci siamo rinforzati molto in difesa con l’arrivo di Zapata. Il nostro è un reparto già rodato, ma lui potrà farci fare un salto di qualità. Mi ha colpito molto Pinamonti. Ha grande tecnica e forza fisica”.

Per il centrocampo sono arrivati Jagiello (dal Zaglebie Lubin, 1,8 milioni), Gavioli (dall’Inter, 4 milioni), Zennaro (dal Venezia, 3 milioni) e Cassata (dal Sassuolo).

Il reparto offensivo, che ha sofferto molto nella scorsa stagione dopo la partenza di Piatek, è stato rinforzato con gli acquisti di Pinamonti (dall’Inter in prestito, tre gol contro i dilettanti dello Stubai), Gumus (dal Galatasaray, era svincolato). Nell’amichevole contro lo Stubai, provato Pandev in versione regista, per lui, a 36 anni, si tratterebbe di una novità.

Intanto, secondo la Gazzetta dello Sport, si parla di un interessamento per il giovane Jan Hurtado, venezuelano, classe 2000, detto “El camion” (è alto 1.83 m per 80 chili).

La rosa aggiornata intanto è questa:

Portieri: Jandrei, Marchetti, Rad, Russo, Vodišek;

Difensori: Biraschi, Criscito, El Yamiq, Ghiglione, Günter, Lakićević, Romero, Zukanović, Barreca, Jaroszynski, Zapata, Rizzo;

Centrocampisti: Brlek, Hiljemark, Jagiello, Lerager, Mazzitelli, Omeonga, Radovanović, Romulo, Schäfer, Sturaro;

Attaccanti: Asencio, Dalmonte, Favilli, Kouamé, Gumus, Pandev, Sanabria, Spinelli, Pinamonti;