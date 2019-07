Genoa, svelata la nuova maglia “home” per il campionato 2019/20

Genova. Per chi se lo chiedesse la scritta “Il club più antico d’Italia” si trova cucita nel colletto. Per il resto, piuttosto “classica” la maglia home del Genoa presentata oggi in vista della stagione 2019/2020.

La maglia è stata presentata in diretta streaming, anche se il sito del Genoa dava qualche problema, oggi pomeriggio dagli spazi del Galata Museo del Mare.

Da quest’anno lo sponsor tecnico è Robe di Kappa, citato dal club anche sulla pagina ufficiale di Instagram. La prima maglia – la Kombat Pro 2020 – ha un design studiato per favorire la performance sportiva e il comfort ed è stata sviluppata proprio dal centro di ricerca di Robe di Kappa.

Oltre alla prima maglia svelate anche due divise dei portieri, una gialla, l’altra verde, dello stesso brand.