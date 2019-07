Genoa, Pinamonti è già in modalità cecchino, sabato il vero test contro il Lione

Neustift. È finita 7-0 la seconda amichevole per il Genoa a Neustift. Ieri, contro il team di giovani schierati dal Fc Wacker Innsbruck, sono andati in rete Favilli (pt 13’), Sanabria (27’), tripletta di Pinamonti nella ripresa 3’, 19’ e 28’, doppietta di Gumus (16’ e 30’).

Pandev ancora provato in regia, mentre Pinamonti, subentrato, si conferma un cecchino notevole. Il giovane attaccante, classe 1999, arrivato dall’Inter, andando a vedere le statistiche della scorsa stagione, si può notare come, confrontando la media di gol a partita (0,34) contro gli expected goals, ossia i gol attesi in base alla difficoltà del tentativo (0,42), è un giocatore che creava più di quello che raccoglieva. Questa potrebbe essere la stagione giusta per invertire la rotta.

Favilli si è dovuto fermare in anticipo per qualche guaio muscolare. Negli undici partiti titolari El Yamiq in difesa accanto a Zukanovic e Biraschi, Hiljemark e Lerager accanto, Romulo e Barreca sugli esterni, Favilli e Sanabria nel duo d’attacco.

Oggi doppia seduta di allenamento in attesa di un test decisamente più impegnativo, quello di sabato contro il Lione.