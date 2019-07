Galleria in lungomare Canepa, Toti promette, Pd non si fida: “Centrodestra ha votato contro nostre proposte su vivibilità”

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti annuncia che Anas rimodulerà sul territorio ligure 12 milioni di euro e che parte di quelle risorse potrebbero essere utilizzate per la galleria di lungomare Canepa in modo da mitigare il rumore provocato dal traffico, aumentato in maniera esponenziale dopo il crollo del ponte Morandi.

Il Pd, per bocca del consigliere regionale Pippo Rossetti, annuncia che vigilerà, visto che al momento “si tratta solo di una promessa, non abbiamo nessun impegno concreto e nemmeno una tempistica chiara sulla rimodulazione di Anas”, dice.

Rossetti non si fida perché il centrodestra ha bocciato l’emendamento e non votato l’odg per il miglioramento della vivibilità di lungomare Canepa.

“Avevamo chiesto una discussione in commissione per la realizzazione di una galleria che isolasse traffico e rumore, ma la maggioranza si è messa di traverso”.