Varigotti. E’ ancor ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure Alfredo C., il 50enne originario di Genova che venerdì pomeriggio è rimasto vittima del grave incidente stradale avvenuto lungo la via Aurelia a Varigotti.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, una Smart avrebbe sorpassato a sinistra un bus di linea che la precedeva in direzione ponente mentre dalla direzione opposta stava sopraggiungendo la moto condotta dal centauro, una Honda. L’impatto è stato inevitabile: nell’urto, la Smart si è schiantata contro il mezzo pubblico.

di 8 Galleria fotografica Scontro frontale tra un'auto e una moto a Varigotti









Sul posto sono intervenute l’automedica di Savona Soccorso, un’ambulanza della croce bianca di Finale, i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure e la polizia stradale ed i carabinieri. Nell’impatto il centauro ha riportato traumi piuttosto gravi, ed è stato trasferito in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.