Frecciabianca in ritardo di 6 ore, Trenitalia rimborsa i passeggeri

Genova. Sarà completamente rimborsato il costo del biglietto ai passeggeri del treno Frecciabianca 8620 Roma-Genova-Milano, che ieri a causa di un vasto incendio vastissimo incendio nei pressi di Grosseto, che ha obbligato l’interruzione della circolazione sia stradale che ferroviaria, è arrivato a Genova con un ritardo di 6 ore e mezza.

Il treno dopo essere stato fermo 4 ore in stazione ad Orbetello in attesa del nulla osta dei vigili del fuoco che non è arrivato è stato quindi fatto retrocedere a Roma e poi instradato via Firenze Pisa. È arrivato a Genova all’1.30 con 6 ore e mezza di ritardo

“Come forma di attenzione verso la propria clientela – spiegano dall’ufficio stampa – pur in assenza di un obbligo normativo e nonostante il disservizio non sia imputabile a Trenitalia, tutti i passeggeri del Frecciabianca 8620 riceveranno il rimborso integrale del costo del biglietto”.