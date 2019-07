Foce, le fiamme divorano studio dentistico. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Un incendio ha interessato un appartamento in via Tommaso Invrea, adibito a studio dentistico, devastandolo.

E’ accaduto verso le 21 di ieri sera, quando i vigili del fuoco sono stati allertati da altri condomini del palazzo che vedevano del fumo uscire dalle finestre e dalla porta.

Dopo quasi un’ora il rogo è stato domato: non si segnalano danni ad altre abitazioni, e non è stato necessario evacuare nessuno. Ancora da chiarire le cause scatenanti del rogo, ma con buona probabilità potrebbe trattarsi di un corto circuito di una delle apparecchiature presenti.