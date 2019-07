Fiumara, aperto il Mi Store di Xiaomi. “A Genova grande entusiasmo”, assunte 12 persone

Genova. Dopo Milano e Roma, ovviamente, ma prima di altre città importanti come Torino e Bari. Apre domani, nel capoluogo ligure, alla Fiumara, il flagstore di Xiaomi, il noto negozio del brand cinese, leader mondiale nella tecnologia.

L’apertura del nuovo Mi Store a Genova, spiegano, testimonia il grande impegno dell’azienda nei confronti del mercato italiano e dei propri fan, che si concretizza portando nel capoluogo ligure il pacchetto completo del proprio modello di business “triathlon”.

“Genova per noi è una piazza importante – spiega Paolo Mastroianni, Retail Director Xiaomi Italia – anche perché molti fan ci chiedevano l’apertura dello store su questo territorio. E per questo la scelta di aprire è caduta sul capoluogo ligure, prima di altre città importanti, come Torino e Bari, in cui comunque apriremo molto presto”.

Per la città questa è anche una nuova opportunità di lavoro, che è stata colta con interesse da molti giovani. “Qui abbiamo trovato un bel rapporto con le persone, un forte entusiasmo anche durante le selezioni dei ragazzi. Qui abbiamo uno staff di 12 persone scelte dopo aver ricevuto oltre 200 curriculum. È stata una selezione lunga ma ha portato a buoni risultati”