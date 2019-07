Finale di stagione in crescendo per la Genova Nuoto Salvamento

Piccola, ma tosta delegazione della Genova Nuoto – My Sport presente ai Campionati Italiani di categoria al Foro Italico di Roma per l’ultimo appuntamento della stagione. Gli atleti genovesi si sono messi in luce con Simone Barbieri che ha ottenuto due qualificazioni agli Assoluti nei 100 metri torpedo e nei 200 metri super lifesaver. Per lui anche un 10° ed un 6° nella classifica generale juniores e ben 4 personal best.

Niente assoluti, ma miglioramenti importanti per Luca Daceva che si è migliorato nei 200 metri ostacoli, 50 metri manichino, 100 metri misto e 100 metri pinne chiudendo 14° fra i cadetti.

Poco tempo per gli allenamenti a causa degli impegni di studio, ma comunque due personal best per Giacomo Baldasso che abbassa i propri tempi sui 200 metri ostacoli e sui 100 metri torpedo.

Gioia infinita invece per Gioia Caruso che approda agli Assoluti con il suo 41”24 nei 50 metri manichino. Miglioramenti sui propri tempi anche per Gianluca Bellan nei 50 metri manichino e per Gaia Leone nei 200 metri ostacoli e nei 200 metri super lifesaver.

“Bel modo di chiudere questa stagione ricca di immense soddisfazioni” il commento del tecnico Gaia Barlocco.