Festival di Nervi, questa sera grande attesa per De Gregori. Domani lirica pop con “Il volo”

Genova. Per il Festival Internazionale dei Parchi di Nervi, a Villa Grimaldi Fassio, questa sera va in scena uno degli appuntamenti più attesi, il concerto di Francesco De Gregori insieme a un’orchestra sinfonica di quaranta elementi.

Il concerto, in cui il cantautore romano arrangerà in maniera inedita molti dei suoi più grandi successi, avrà inizio alle 21. Per raggiungere il festival e per tornare a casa il collegamento ferroviario, con l’ultimo treno programmato apposta per la fine dello spettacolo. Con il biglietto del concerto, inoltre, si viaggia gratis.

Domani sera sarà invece il turno del trio pop-lirico Il Volo. Ma gli appuntamenti musicali con il festival di Nervi non sono finiti. Grande musica internazionale il 16 luglio, con il concerto di Caetano Veloso, mentre il 18 luglio a salire sul palco dei Parchi di Nervi sarà Gino Paoli.