Genova. Alcuni collettivi cittadini si sono dati appuntamento in largo Eros Lanfranco, davanti alla Prefettura di Genova, oggi pomeriggio per protestare contro le politiche del governo in tema di immigrazione e in particolare contro il diktat dei “porti chiusi” imposto dal Viminale.

“La nave Sea Watch 3, dopo essere rimasta bloccata 14 giorni al largo, adesso è davanti a Lampedusa. Chiediamo che le persone a bordo siano fatte sbarcare e siano accolte. Genova è aperta e pronta a fare la sua parte”, si legge nell’evento creato su Facebook per dare notizia della manifestazione.

Al presidio hanno partecipato un centinaio di persone.