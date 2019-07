Fallimento Qui!Group, M5s all’attacco: “Ora Bucci e Toti chiariscano chi ha finanziato la loro Change”

Genova. La notizia degli arresti legati alla fallimento della Qui!Group, con pesanti capi di imputazione, riverbera anche nella politica genovese e ligure. Il M5s, infatti, torna all’attacco sulla fondazione “Change”, che ha finanziato le recenti campagne elettorali.

“Ora, alla luce di quanto accaduto, Toti, se non altro per rassicurare i cittadini, non crede sia arrivato il momento di rivelare i nomi e le società di chi ha finanziato la sua ‘Change’? – scrivono in una nota congiunta Luca Pirondini e Alice Salvatore – E poi, Bucci ancora ritiene che Gregorio Fogliani sia un ‘super saggio’, come pensò bene di definirlo a dicembre del 2017?”.

Sia la campagna elettorale di Giovanni Toti per le regionali del 2015, che la campagna elettorale di Marco Bucci del 2017, si conclusero al Moody.