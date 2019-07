Fa irruzione in un b&b completamente nudo, shock per una coppia di turisti

Santa Margherita Ligure. Una coppia di turisti che alloggiava in un bed & breakfast in via Costa, a Santa Margherita Ligure, è stata sorpresa dalla vista di un uomo, all’interno dell’appartamento, completamente nudo.

I fatti sono accaduti ieri mattina. L’uomo è riuscito ad entrare e a fare il suo “show” prima di essere fermato dai carabinieri.

L’esibizionista, un colombiano di 35 anni già noto alle forze dell’ordine, era in evidente stato di alterazione. Dopo essere stato fermato dai militari è stato visitato dal personale del 118 ma ha poi rifiutato le cure proposte dai medici.

Il 35enne è stato denunciato per violazione di domicilio con violenza sulle cose.