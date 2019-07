Esodo estivo, Codacons e concessionarie autostrade insieme per migliorare servizio e sicurezza

Genova. Per garantire il miglioramento del servizio insieme alla sicurezza in autostrada, in particolare durante l’esodo estivo, l’Associazione dei Consumatori Codacons affianca le concessionarie autostradali del Gruppo Sias per raccogliere le segnalazioni su eventuali criticità riscontrate, insieme a consigli e suggerimenti utili. Ogni segnalazione avrà puntuale risposta. L’iniziativa fa parte del progetto “Qui Nord Ovest”, promosso da Codacons e volto a migliorare i livelli di Customer Satisfaction lungo le tratte autostradali A4 Torino-Milano, A5 Quincinetto-Aosta, A6 Torino-Savona, A10 Savona-Ventimiglia, A12 LivornoSestri Levante, A11 Lucca-Viareggio, A15 Fornola-La Spezia, A15 Parma-La Spezia e A21 Piacenza-Brescia. Ogni automobilista potrà inviare segnalazioni (corredate anche da foto e video), consigli ed esperienze di viaggio.

Oltre a eventuali carenze igienico-sanitarie delle aree di servizio e delle piazzole di sosta o a disservizi nella somministrazione di bevande e alimenti, gli automobilisti potranno evidenziare eventuali problematiche relative alle condizioni del manto stradale, alla segnaletica e a qualunque altro aspetto ritenuto utile per ottimizzare la fruizione e la sicurezza dell’infrastruttura autostradale. L’iniziativa nasce dalla volontà del Codacons di affiancare le concessionarie del Gruppo Sias nell’attività di monitoraggio del livello di soddisfazione degli automobilisti ed evidenziare, sulla base delle osservazioni ricevute, spunti di miglioramento nell’esercizio. Le concessionarie del Gruppo Sias attribuiscono, altresì, grande rilevanza alla “voce” dei propri clienti e al contributo che il Codacons, la principale associazione a tutela dei consumatori, può fornire per aiutare le stesse concessionarie a dare sempre maggiore rilevanza ai suggerimenti e ai reclami degli utenti e migliorare la qualità del servizio offerto.

Chiunque fosse interessato può inoltrare le proprie segnalazioni su Whatsapp utilizzando il numero 329.403.0079, sul sito www.quinordovest.it o attraverso i canali social dell’iniziativa (Facebook) così come scrivere all’indirizzo di posta elettronica delle concessionarie indicato su rispettivi siti Internet delle varie società. Per eventuali segnalazioni di emergenza o richieste di soccorso si ricorda che sono a disposizione degli automobilisti le apposite colonnine SOS presenti in autostrada o che è possibile contattare telefonicamente il Centro Operativo di Controllo della Società Concessionaria di competenza. Maggiori informazioni sul Regolamento che prevede per gli utenti che collaborano attivamente anche il riconoscimento di alcuni premi sono reperibili sul sito www.quinordovest.it