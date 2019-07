Entro il tre anni il commissariato Centro sarà trasferito nella ex caserma di Carignano

Genova. Entro tre anni il commissariato centro che si trova oggi in piazza Matteotti si trasferirà a Carignano, nell’ex caserma di via Innocenzo IV. Insieme al commissariato saranno trasferisci nello stesso edificio anche la Dia che si trova in piazza Ortiz e alcuni uffici della Prefettura di Genova.

Lo rende noto la stessa prefettura: domani alle ore 11 sarà firmato l’accordo tra la Prefettura stessa e l’Agenzia del Demanio per la destinazione ad uso governativo e la rifunzionalizzazione della ex caserma. (ndr: in serata la stessa prefettura ha tuttavia rinviato a data da destinarsi la sottoscrizione dell’accordo senza specificarne i motivi)

Il progetto – fa sapere una nota della prefettura – oltre ad assicurare una collocazione razionale ed organica degli uffici predetti, consentirà rilevanti risparmi a carico della finanza pubblica, con l’eliminazione delle spese per fitti passivi dei locali attualmente utilizzati per circa 500 mila euro l’anno. La consegna è prevista entro il 2022.