Entella, iniziata la nuova stagione: squadra in ritiro a Sappada

Chiavari. Parte oggi ufficialmente la stagione della nuova Virtus Entella, nel ritiro di Sappada. Ecco l’elenco dei giocatori che si alleneranno agli ordini di mister Roberto Boscaglia.

Sul fronte nuovi arrivi, l’Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Torino per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto di opzione a nostro favore e contropzione per i granata) del diritto alle prestazioni sportive di Manuel De Luca. Si è aggregato ai compagni con un nulla osta in attesa dell’ufficialità.

Convocati anche De Santis, Adorjan e Cicconi che effettueranno un programma di recupero personalizzato prima di unirsi al resto del gruppo.

Portieri:

Daniele Borra, Nikita Contini, Samuele Massolo, Andrea Paroni, Ovidijus Siauliys.

Difensori:

Marco Chiosa, Mauro Coppolaro, Carlo Crialese, Filip Nagy, Michele Pellizzer, Leonardo Sernicola, Federico Valietti, Ivan De Santis.

Centrocampisti:

Francesco Ardizzone, Marco Crimi, Michele Currarino, Manuel Di Paola, Mirko Eramo, Simone Icardi, Luca Nizzetto, Andrea Paolucci, Marco Toscano, Krisztjan Adorjan, Manuel Cicconi.

Attaccanti:

Salvatore Caturano, Giuseppe De Luca, Manuel De Luca, Leonardo Gatto, Matteo Mancosu, Luca Pandolfi, Tomy Petrovic, Francesco Puntoriere.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto delle prestazioni sportive del giocatore Joel Baraye.

Massimiliano Sirchia ricoprirà il ruolo di addetto all’arbitro della prima squadra nella prossima stagione. Sirchia, ex direttore di gara dal 1992, è stato per anni a disposizione della Commissione Arbitri di Lega Pro (ex serie C) come assistente. Dal 2011 al 2017 ho fatto parte del Comitato Regionale Arbitri con l’incarico di vicepresidente.

