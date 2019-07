Chiavari. Proseguono i test della Virtus Entella verso il prossimo campionato di Serie B.

Mercoledì 24 luglio è finita 5-0 per la Lazio l’amichevole andata in scena ad Auronzo di Cadore. Per la squadra allenata da Simone Inzaghi rete di Luis Alberto e doppiette di Correa e Patric. Buon test per i chiavaresi contro un avversario rodato dal tasso tecnico superiore. Subito in campo i due neo acquisti Morra e Contini.

Il tabellino:

Lazio – Virtus Entella 5-0

Reti: p.t. 8° Luis Alberto, 38° Correa; s.t. 1° Patric, 14° Correa, 29° Patric

Virtus Entella: Contini (s.t. 15° Borra) Sernicola (s.t. 1° Valietti), Pellizzer (s.t. 1° Coppolaro), Chiosa (s.t. 15° Pellizzer), Crialese (s.t. 23° Bonini), Eramo (s.t. 1° Ardizzone), Paolucci (s.t. 1° Toscano), Nizzetto (s.t. 15° Eramo), B. De Luca (s.t. 1° Currarino), Mancosu (s.t. 1° Caturano), Morra (s.t. 1° M. De Luca). A disposizione Paroni, Massolo, Nagy, Vianni. All. Boscaglia.

Lazio: Guerrieri; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Subentrati: Strakosha, Adamonis, Wallace, Vavro, Silva, Patric, Milinkovic, Cataldi, Anderson, Lulic, Adekanye, Caicedo. All. Inzaghi.

Sabato 27 luglio è tornata al successo l’Entella nella terza uscita stagionale. A Sappada i ragazzi di mister Boscaglia hanno sconfitto 4 a 1 il Cjarlins Muzane, squadra che milita nel campionato di Serie D, grazie alle doppiette di Matteo Mancosu e Claudio Morra.

Il tabellino:

Virtus Entella – Cjarlins Muzane 4-1

Reti: p.t. 15° Mancosu, 37° Mancosu; s.t. 5° Morra, 33° Tonizzo (C) 36° Morra

Virtus Entella (primo tempo): Massolo, Valietti, Coppolaro, Chiosa, Bonini, Ardizzone, Toscano, Nizzetto, Currarino, Mancosu, M. De Luca. All. Boscaglia

Virtus Entella (secondo tempo): Paroni, Cernicola, Nagy, Pellizzer, Crialese, Gatto, Paolucci, Eramo, Currarino (s.t. 20° Vianni), Morra, B. De Luca. All. Boscaglia