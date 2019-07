Genova. Compatta e super tecnologica, consentirà di rendere disponibile una maggiore quantità di energia migliorando qualità e continuità del servizio, anche con fenomeni meteo molto intensi. E-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione ha presentato a Genova la nuova cabina primaria in zona Fiera.

Realizzata con un investimento di 4,5 milioni occupa un terzo rispetto alle cabine tradizionali e supporterà fra l’altro anche le richieste per la fornitura elettrica da terra delle navi per il porto verde oltre che per gli altri progetti di sviluppo dell’area.

“L’abbiamo ideata 4 anni fa in previsione di uno sviluppo infrastrutturale di nuove utenze, costituisce un’eccellenza dal punto di vista impiantistico e ambientale – dice Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione – Oggi serve solo 2.500 clienti ma è progettata per servirne 16 mila perché questa è una zona che dal punto di vista commerciale e industriale si espanderà e le infrastrutture devono arrivare prima”.

“Si tratta di un ulteriore slancio in avanti – ha commentato Matteo Campora – un passo importante verso infrastrutture più performanti per una Genova sempre più green e moderna”.

“Potenziamento della rete, un migliore servizio per la clientela, ma soprattutto un passo in avanti verso l’elettrificazione del porto: tutto questo viene permesso dalla cabina primaria inaugurata oggi – ha sottolineato Ilaria Cavo. Un’infrastruttura importante voluta da E-Distribuzione e sostenuta dalla Regione Liguria in un’ottica di efficientamento dell’area e di tutto il territorio”.