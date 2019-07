Genova. L’ondata di calore che sta investendo l’Europa e quindi il nostro paese, sembra non voler mollare la presa: dopo due giorni di bollino arancione, anche a Genova giovedì 25 luglio sarà bollino rosso per il caldo.

A darne notizia il ministero dell’ambiente che sul sito web segnala le alte temperature e i rischi connessi: nel capoluogo ligure si potrà arrivare a picchi di 35 gradi, ma con temperature percepite più elevate, “grazie” all’umidità.

Un clima, quindi decisamente torrido. Ma, se guardiamo al contesto italiano possiamo rallegrarci, forse: nelle stesse giornate in pianura padana la situazione sarà peggiorata da la mancanza di ventilazione (Brescia è già in bollino rosso da oggi), mentre in Toscana si toccheranno i 42 gradi nella zona di Firenze, già da domani in regime di massimo allarme caldo.

(Foto: elaborazione Windy.com)