Emergenza caldo, Alisa avverte strutture ospedaliere per protezione pazienti

Genova. La giornata di oggi ha confermato lo stato di pre-allerta a livello 1-codice giallo come diramato dal sistema di allerta per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, per la città di Genova, pubblicato dal Ministero della salute ma le previsioni per domani e dopodomani segnalano un peggioramento delle condizioni bioclimatiche a Livello 2-codice arancione con stato di allerta per potenziali danni da ondate di calore.

Lo onferma Alisa spiegando di avere “invitato tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie a predisporre le prescrizioni necessarie a prevenire danni da calore eccessivo”.

Tra le misure, il richiamo alla massima attenzione per: attivare la climatizzazione nelle aree degenziali o almeno nelle sale di socializzazione e ristoro e nelle palestre regolando la temperatura intorno ai 24 gradi; in caso di climatizzazione limitate alle aree di socializzazione e palestre, far trascorrere agli ospiti delle strutture almeno 8 ore diurne nelle aree climatizzate