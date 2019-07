Educatore accoltellato, Cristina Lodi lancia allarme sicurezza per operatori sociali

Genova. Dopo l’accoltellamento di un educatore, avvenuto questa mattina, la capogruppo del Pd, Cristina Lodi, con un post su Facebook, lancia l’allarme sicurezza per questa categoria.

“Un educatore della Caritas oggi è stato aggredito da una persona con disturbi psichiatrici. Troppo poco si parla di tutti quegli operatori sociali – scrive – che silenziosamente lavorano a contatto con persone gravi e disturbate mettendo a rischio la propria vita e la propria sicurezza”.

“Oggi dobbiamo con forza avere il coraggio di parlare anche di questo per capire cosa non sta funzionando nel sistema di cura e di protezione che dovrebbe permettere a chi lavora, di farlo in sicurezza – conclude – e a chi sta male di avere tutti gli strumenti per stare meglio”.