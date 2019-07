Genova. Si è concluso con successo il Master universitario di II livello “Il BIM per l’approccio smart al processo edilizio”, promosso da Università di Genova e finanziato da Regione Liguria tramite Fondo Sociale Europeo dal Progetto cofinanziato Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a valere sull’asse 3 “Istruzione e Formazione”, che ha visto 20 giovani e adulti, laureati magistrali in Architettura e Ingegneria, in cerca di occupazione od occupati, impegnati in un’attività formativa gratuita di 12 mesi.

Un percorso di 1.500 ore, di cui 450 ore di stage presso 15 aziende del settore e 5 enti pubblici, per insegnare agli studenti a governare strumenti e procedure per la realizzazione di un progetto BIM (Building Information Modeling) e assegnare loro la qualifica di “BIM specialist” (UNI 11337).

Tutti hanno portato a termine il Master, con una media di voto del 108 e, soprattutto, 11 di loro hanno già trovato un’occupazione, 6 liberi professionisti prospettano un aumento del loro volume di affari e, con ogni probabilità, 3 apriranno una posizione lavorativa autonoma. Soddisfazione da parte dei promotori – l’Università di Genova – DAD (Dipartimento di Architettura e Design), Ance Genova, l’Associazione dei Costruttori Edili della provincia di Genova, E.S.S.E.G., ICMQ e Team System (Azienda leader in soluzioni, software e servizi per le imprese) per i risultati ottenuti.

Si è trattato di una esperienza formativa tanto complessa quanto gratificante incentrata sulla continua alternanza fra approfondimenti teorici e trasferimento di conoscenza pratica da parte di numerose realtà professionali e imprenditoriali. – spiega Enrico Dassori, professore ordinario del Dipartimento Architettura e Design (DAD) dell’Università di Genova e presidente del Master – Da questo punto di vista è risultata vincente la stretta collaborazione fra Università e Associazione Costruttori. Tra le esperienze maturate durante il Master è emerso il ruolo centrale della Pubblica Amministrazione in merito alla diffusione della tecnologia Bim la cui applicazione, anche per aspetti cogenti, non può più essere rinviata. Proprio per questo, quasi a completamento dell’attività conclusa, Università di Genova e Ance promuoveranno, entro la fine dell’anno, una serie di incontri formativi sul tema rivolti ai tecnici della Pubblica Amministrazione.

Ci siamo impegnati in un progetto ambizioso – aggiunge l’arch. Sarah Zotti, vicepresidente di Ance Genova con delega agli Studi, Tecnologia e Innovazione – sicuri di offrire alta formazione grazie al livello dei partner coinvolti. Abbiamo creato una figura mancante, l’esperto in grado di gestire progetti in BIM, un tecnico fondamentale nella filiera del processo edilizio che sottende e collega le varie fasi, dalla progettazione alla costruzione o riqualificazione dell’edificio. Alla realizzazione di questo obiettivo si aggiunge la soddisfazione che per il 60% degli studenti lo stage si sia trasformato in una situazione lavorativa concreta e che l’80% di loro rimarrà sul territorio ligure.

Come Presidente di E.S.S.E.G. – dichiara la d.ssa Grazia Maria Di Biaso – sento di dover condividere l’orgoglio di essere stati il primo Ente di Formazione ma soprattutto la prima Scuola Edile a livello nazionale ad aver creduto in “Progetto Futuro” sviluppando, con la collaborazione di tutti i partner, un percorso di innovazione e qualificazione finalizzato alla realizzazione di un Master di II livello unico in Italia per le sue peculiarità. Il percorso formativo, realizzato integralmente all’interno dei locali E.S.S.E.G., ha permesso di integrare le competenze consolidate dei cicli didattici universitari con conoscenze utili ad indirizzare gli allievi verso nuovi orizzonti lavorativi, tali da coniugare sostenibilità totale della costruzione e sicurezza e controllo degli ambienti.

Gli esiti qualitativi e occupazionali di questo master dimostrano come sia stato giusto e importante inserire un vincolo occupazionale anche ai bandi dell’alta formazione professionale. – ha dichiarato Ilaria Cavo, assessore alla Formazione e all’Istruzione di Regione Liguria – Alzare l’asticella e la performance richiesta ha portato a un progetto formativo innovativo ed efficace come questo. Gli esiti occupazionali diffusi oggi dagli organizzatori sono assolutamente positivi: 60 per cento di occupati a un mese dal termine, a cui va ad aggiungersi un 10 per cento di nuove partite Iva e un aumento del 30 per cento per chi aveva già una partita Iva sono esiti straordinari. Regione Liguria effettuerà il suo monitoraggio a sei mesi dalla fine del corso e ci attendiamo dati ulteriormente in crescita. Un altro aspetto è da sottolineare: il 60 per cento degli studenti è ligure ma il 40 per cento è arrivato da altre regioni per seguire questo corso. Segno che l’Università di Genova può essere attrattiva per la sua qualità formativa anche per studenti che arrivano da fuori: un aspetto che vogliamo sempre più incentivare, come dimostra la scelta della giunta regionale di destinare alloggi a 2 euro al giorno per le matricole che vogliono trasferirsi a Genova.

Molti giovani provenienti da fuori hanno deciso di fermarsi sul nostro territorio, di portare qui la loro esperienza e voglia di fare – ha sottolineato Marco Scajola, assessore all’Urbanistica ed Edilizia. Questo è sicuramente un valore aggiunto del Master. La formazione è fondamentale, anche Regione Liguria con la legge del novembre 2018 sulla Rigenerazione Urbana ha attivato dei corsi per i tecnici comunali per aggiornarli sulle novità e aiutare le amministrazioni a migliorarsi. Di pari passo stiamo seguendo costantemente il tema delle infrastrutture e dello sviluppo urbanistico del nostro territorio e con il Piano Casa stiamo dando ai Comuni la possibilità di migliorare e potenziare la propria dotazione di servizi e infrastrutture.

Prossimo appuntamento, in autunno, con il nuovo corso di formazione BIM, a cura di Università di Genova e ANCE, sviluppato in quattro moduli, e interamente dedicato ai tecnici della Pubblica Amministrazione.