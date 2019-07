Eclissi parziale di Luna: anche a Genova occhi puntati al cielo domani sera

Genova. Sguardi puntanti all’insù domani anche a Genova per uno degli appuntamenti astronomici piu spettacolari dell’anno.

Domani infatti, martedì 16 luglio, andrà in scena un’eclissi di Luna. Anche se si tratterà di un eclissi parziale, l’evento sarà chiaramente visibile a occhio nudo. E per rivederlo occorrerà attendere il 2021.

Nello specifico domani, a partire dal tramonto, la Luna verrà in parte oscurata dall’ombra della Terra. Saranno circa le 20.45 circa, quando l’ombra inizierà ad allargarsi. L’eclissi di Luna durerà in totale cinque ore e mezza, con un picco intorno alle 23.30, quando la Luna, entrata parzialmente nel cono d’ombra della Terra, si colorerà di rosso per effetto della rifrazione dei raggi solari.

Lo spettacolo, dicevamo, sarà chiaramente visibile a occhio nudo, anche se sono molti gli appassionati che si preparano a puntare il telescopio per vederlo da vicino. Regola generale per godere al meglio dello spettacolo è stare lontani da fonti di luce artificiali. Tra i posti più gettonati quindi il Righi e il parco del Peralto.

A proposito del Righi, l’osservatorio astronomico prevede a partire dalle 21.30, turni di osservazione.