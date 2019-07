Eccellenza, Promozione e Prima Categoria: la composizione dei gironi

Genova. Con il quarto comunicato ufficiale della stagione sportiva 2019/20, la LND Liguria ha reso noti gli organici dei campionati regionali.

Confermate l’Eccellenza a 16 squadre e la Promozione a 32, suddivise in due gironi. In Eccellenza il Rapallo diviene Rapallo Rivarolese, mentre il Campomorone Sant’Olcese sorge dalla fusione dell’omonima società con la Rivarolese. In Promozione trovano spazio il ripescato Camporosso e il Little Club James, nato dalla fusione tra Little Club G. Mora e James.

L’organico della Prima Categoria resta di 60 squadre, ovvero due gironi da quattordici e due gironi da sedici. Ne fa parte il Sori, nato dalla fusione tra Rapid Nozarego e Sori. Non si sono iscritte Cogoleto, Rebocco e San Stevese. C’è il San Quirico Burlando, nuova denominazione della Burlando. Manca il Moneglia, che si è retrocesso in Seconda Categoria.

Sono state ammesse Castelnovese, Intercomunale Beverino, Olimpia Carcarese e Pro Pontedecimo. Resta un posto vacante per il girone C, per il quale è stato aperto il ripescaggio.

Di seguito la composizione dei gironi.

Eccellenza: Alassio FC, Albenga, Angelo Baiardo, Athletic Club Liberi, Busalla, Cairese, Campomorone Sant’Olcese, Finale, Genova Calcio, Imperia, Molassana Boero, Ospedaletti, Pietra Ligure, Rapallo Rivarolese, Rivasamba, Sestri Levante.

Promozione girone A: Arenzano, Bragno, Camporosso, Celle Ligure, Ceriale, Dianese e Golfo, Sestrese, Legino, Loanesi San Francesco, Praese, Serra Riccò, Taggia, Varazze Don Bosco, Veloce, Ventimiglia, Via dell’Acciaio.

Promozione girone B: Cadimare, Canaletto Sepor, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia, FC Bogliasco, Forza e Coraggio, Golfo Paradiso PRCA, Goliardicapolis, Levanto, Little Club James, Magra Azzurri, Marassi, Real Fieschi, Sammargheritese, Valdivara 5 Terre, Vallescrivia.

Prima Categoria girone A: Altarese, AC Andora, Aurora Calcio, Baia Alassio, Borghetto, Carlin’s Boys, Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Letimbro, Millesimo, Olimpia Carcarese, Pontelungo, Quiliano&Valleggia, Soccer Borghetto, Speranza.

Prima Categoria girone B: Anpi Sport E. Casassa, A Ciassetta, Bargagli San Siro, Ca de Rissi San Gottardo, Cella, Cogornese, Mignanego, Multedo, Mura Angeli, Olimpic, San Desiderio, San Quirico Burlando, Sori, Superba, Torriglia, Voltrese Vultur.

Prima Categoria girone C: Borgoratti, Borzoli, Calvarese, Campese, Nuova Oregina, Prato, Pro Pontedecimo, Progetto Atletico, Riese, Ruentes, Sampierdarenese, San Bernardino Solferino, San Cipriano, Sciarborasca, Vecchiaudace Campomorone.

Prima Categoria girone D: Arcola Garibaldina, Borgo Foce Magra, Caperanese, Casarza Ligure, Castelnovese, Follo San Martino, Intercomunale Beverino, Marolacquasanta, Pegazzano, Riccò Le Rondini, San Lazzaro Lunense, Sarzana, Sporting Club Aurora, Tarros Sarzanese.