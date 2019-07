E’ grave la nonna travolta dall’anziana che si è gettata dalla finestra a Castelletto

Genova. E’ ricoverata in prognosi riservata, ed è in gravi condizioni, all’ospedale Galliera, la donna di 74 anni travolta da un’altra settantenne che si è uccisa lanciandosi da una finestra in via Delpino, a Castelletto.

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 10. L’anziana, che stava passeggiando per strada insieme alla nipotina di un anno, non rischia di morire ma ha – hanno spiegato i medici – contusioni cerebrali e una frattura alla vertebra cervicale.

La nipotina era stata ricoverata in codice giallo all’ospedale Gaslini.