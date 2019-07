Due ori e tre argenti per il Rowing Club Genovese ai Tricolori Under 23 e Ragazzi

Genova. Altri due titoli si sono aggiunti al bottino del Rowing Club Genovese lo scorso weekend, ai campionati italiani Ragazzi, Under 23 e Esordienti sul lago della Standiana. Alle due splendide coppe si aggiungono tre argenti e due sesti posti in finale A.

Già da sabato il 4x Ragazzi maschile, composto da Riccardo Zurzolo, Andrea Devoli, Andrea Chiappini e Filippo Brissolari, riesce a superare le batterie e le semifinali, centrando così la finale di domenica, dove i genovesi chiudono con un buon sesto posto.

Stesso percorso per il 2x Under 23 pl maschile di Giacomo Costa e Francesco Polleri che dopo l’accesso in finale provano a giocarsi tutto negli ultimi metri, dove la Canottieri Gavirate sfila via; i genovesi portano comunque a casa la prima medaglia di giornata: uno splendido argento.

Poche ore dopo Giacomo riscende in acqua sul 4 senza under 23 pl maschile, con i compagni di squadra Mario Prato, Tommaso Rossi e Edoardo Nizzi. Una splendida gara anche questa, che vede i portacolori del Rowing approdare sul secondo gradino del podio, dietro al Cus Pavia.

Sempre per soli 2 secondi, arriva il terzo argento di giornata, che sicuramente vale oro; Marco Farinini e Giorgio Casaccia Gibelli assieme al timoniere Alessandro Calder si mettono in gioco nel 2con Under 23 maschile, ci credono fino all’ultimo, ma nulla possono davanti ai due atleti della Canottieri Savoia che chiudono la gara per primi.

Il primo titolo di giornata arriva dalle neocampionesse italiane Maria Ludovica Costa e Sofia Tanghetti, che continuano a mietere successi, nel 2- Under 23 pl femminile, chiudendo ancora una volta in prima posizione.

Poco dopo le stesse due atlete scendono nel 4x Under 23 pl femminile assieme a Ludovica D’Epifanio e Lucia Rebuffo; gara che le vede protagoniste tutti i 2000 metri, portando così a casa l’ultimo titolo di giornata.

Bene anche il sesto posto del 4x Under 23 maschile pl di Cosimo Racano, Mario Prato, Francesco Polleri e Tommaso Rossi, un equipaggio interamente junior che si è messo in gioco contro equipaggi di un certo livello fra gli Under 23.

“È stato sicuramente un buon campionato per il Rowing Club Genovese che come sempre è riuscito a farsi spazio fra i big italiani – spiegano i dirigenti della società -. Alcuni dei nostri atleti, Giacomo Costa, Giorgio Casaccia Gibelli, Maria Ludovica Costa e Sofia Tanghetti, finite le gare nel bacino della Standiana, sono partiti alla volta di Piediluco, poiché convocati in raduno per valutare quelli che poi saranno gli atleti che andranno a rappresentare l’Italia ai Mondiali Under 23 che si svolgeranno negli Stati Uniti”.

“Per gli altri nostri atleti agonisti blucelesti inizia un periodo di vacanza, mentre per i nostri giovani atleti nel prossimo weekend si disputerà il Festival dei Giovani nel bacino dell’Idroscalo” concludono.