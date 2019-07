Due cussini all’European University Tennis Championship

Bella soddisfazione per il Cus Genova che vede partecipare in questi giorni due tennisti biancorossi all’European University Tennis Championship a Podgorica, Montenegro, una manifestazione aperta agli atenei europei che si sfidano in uno stimolante torneo. Gli atleti in questione sono Tommaso Ginocchio e Federico Rebaudi che hanno già disputato la prima partita contro i francesi dell’Università di Lille. Entrambi, però sono stati sconfitti rispettivamente per 6-1, 6-4 e 6-2, 6-1.

Ora i genovesi si giocheranno i posti compresi fra il 9° e il 16° con i vincitori dello scontro fra la Università di Zurigo e la Fin, russa. La formula degli incontri prevede due singoli ed un doppio. I due ragazzi hanno commentato così: “Per quel che mi riguarda – dice Ginocchio – sono veramente contento di questa esperienza. Era da quando ero Under 14 che non giocavo tornei a livello europeo e ritornare dopo quasi 10 anni a farne uno analogo mi ha fatto davvero molto piacere. In più abbiamo avuto la possibilità di conoscere ragazzi simpatici e giocare affianco ad alcuni giocatori che hanno anche ranking mondiale. Per questo spero che potremmo godercela al meglio, a prescindere da quello che sarà il risultato finale».

Queste invece le parole di Rebaudi: «Come esperienza sicuramente fino ad ora ci stiamo trovando benissimo. Abbiamo fatto molte amicizie ed avuto la possibilità di allenarci anche con giocatori forti di altre nazionalità. Speriamo di giocare meglio le prossime partite».