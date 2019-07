Discarica abusiva di materiale edile scoperta in pieno parco di Portofino

Camogli. Una discarica abusiva abbandonata in pieno parco naturale. E’ successo a Camogli, all’interno del parco regionale di Portofino.

Il materiale, classificato come rifiuti speciali pericolosi e stoccato in un’area di circa 80 metri quadri, è stato sequestrato dai carabinieri nucleo forestale di Rapallo.

I rifiuti, tra cui anche piccoli oggetti elettrici, erano principalmente contenuti in grossi sacchi (big bag) e si presume provengano da lavorazioni edilizie. Sono in corso indagini per accertare le responsabilità e risalire ai trasgressori.