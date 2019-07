Dipendente del Comune di Genova muore in un incidente in vacanza in Tunisia

Genova. Rossella Gattorna, 57 anni, dipendente del Comune di Genova, è morta mentre era in vacanza a causa di un incidente avvenuto ieri in un resort in Tunisia.

La donna si trovava in vacanza da alcuni giorni con il marito Giuliano Obino e una coppia di amici al villaggio Primasol El Mehdi, a Mahdia. Secondo le prime informazioni sarebbe stata vittima di un incidente durante un’attività sportiva, una prova di kite surf trainato da un gommone in mare aperto. Anche un’amica della vittima è rimasta ferita.

La 57enne è stata subito ricoverata e l’intervento per tentare di salvarle la vita è andato avanti per tutta la notte, ma non c’è stato nulla da fare. Rossella Gattorna, per anni front office del Comune, era impiegata da qualche tempo nell’accoglienza al cimitero monumentale di Staglieno.