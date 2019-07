Demolizione edificio ex Nira, quattro mesi di lavori condensati in un time-lapse 2 minuti

Genova. Un time-lapse di due minuti che racchiude i 240 giorni di intervento in quello che sarà il nuovo waterfront. Quattro mesi di lavori, 14 giornate intere di riprese e 5 videocamere utilizzate: sono questi i numeri dell’ultima produzione firmata Drone Genova che testimonia i mesi di lavoro per la demolizione del palazzo ex Nira Ansaldo, primo lotto della grande opera di riqualificazione del waterfront di Levante.

Per realizzare il video, lo staff di Drone Genova ha utilizzato 5 videocamere 4K da 12 posizioni fisse diverse, impiegando 14 intere giornate nell’arco di 4 mesi, di cui 6 notti e 4 riprese continue di oltre 24 ore.

Sono state anche realizzate, sempre in 14 intere giornate e nottate, riprese a mano a cura del regista e co-fondatore di Drone Genova, l’architetto Jacopo Baccani. Il video qui presentato è un’anteprima di 2 minuti di sole riprese fotografiche intervallate: una foto ogni 30 secondi poi montate come video a 25 fotogrammi al secondo. Il video completo di time-lapse e delle riprese a mano invece uscirà a breve.