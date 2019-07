Dalla Regione Liguria sostegno a Genova per candidatura a capitale dello sport

Genova. Un’altra sfida che giocheremo fino in fondo. Siamo e saremo al fianco del Comune di Genova in sostegno della candidatura di ‘capitale europea dello sport 2023’, nel testa a testa finale”. Lo afferma Ilaria Cavo, assessore regionale allo sport a commento della notizia di una sfida finale con Glasgow.

“Come Regione abbiamo espresso il nostro parere favorevole e abbiamo dato il nostro endorsement alla candidatura di Genova. Seguiremo la visita che la commissione aggiudicatrice farà nella nostra città, dal 3 al 6 di ottobre, e faremo di tutto per essere convincenti. Tifiamo per Genova e per lo sport” ha aggiunto Cavo.

“Questa candidatura è un grande risultato dopo due anni di lavoro più che proficuo della nostra Amministrazione – sottolinea il consigliere delegato allo sport del comune di Genova Stefano Anzalone – un’operazione condotta in sinergia con la Regione Liguria e con il sostegno del Governo. Sono sicuro che nei prossimi giorni definiremo il programma per stupire la commissione valutatrice sulle potenzialità di Genova e dell’Italia”.