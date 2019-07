Dal calcetto femminile il martedì ai Mi Games: buona prova per le CusCus Girls

Genova. Dal calcetto femminile il martedì in via Monte Zovetto ai Mi Games di Genova il passo è breve. Le ragazze che solitamente si sfidano infrasettimanale hanno infatti deciso di iscriversi alla tappa genovese del tour multisport più in voga d’Italia con un nome ad effetto: CusCus Girls.

Mercoledì sera il loro girone eliminatorio le ha viste concludere al terzo posto totalizzando 4 punti grazie ad una vittoria e ad un pareggio. Sabato sera, al termine dei gironi, sapranno se la qualificazione per le finali di domenica sarà realtà o meno.

Non ci sarà solamente una tappa ligure nei Mi Games 2019. Il tour tornerà in Liguria, più precisamente a Santa Margherita Ligure, tra il 24 e il 28 di luglio. Tre gli sport principali, ovvero calcio 5vs5, pallacanestro 3vs3 e beach volley 4vs4, con tante altre attività correlate. Quale la novità di quest’anno? Un accordo con il Cus Genova che permetterà di avere uno sconto per gli universitari sull’iscrizione della squadra.

Quale lo sconto? Iscrivendosi ai Mi Games tramite il Cus Genova, passando ovviamente traminte la propria Cus Card, gratis per tutti gli studenti universitari, si potrà usufruire infatti di uno sconto del 10% sull’iscrizione. Per qualsiasi informazione contattare la segreteria via Whatsapp al seguente recapito: 3492988589.