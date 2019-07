Da Nervi alla vetta del Fasce: domani il Genova Night Vertikal

Genova. Ci sarà possibilità ancora domani dalle 15 alle 19 direttamente al village allestito al porticciolo di Nervi per iscriversi al Genova Night Vertikal, la gara di trail running che sabato 6 luglio porterà a conquistare per la via più breve la vetta del monte Fasce: meno di quattro chilometri per passare dal livello del mare a 835 metri di quota e una vista “superba” sulla città.

Organizzato dalla Sisport, società sportiva genovese specializzata nelle attività per bambini, nella ginnastica funzionale e soprattutto negli sport outdoor, il vertikal, che quest’anno è alla sua seconda edizione, è un’occasione per scoprire il mondo della corsa sui sentieri.

A gareggiare, a partire dalle 19.30 ci saranno i “top runner”, ma anche tanti semplici appassionati e ke partenze saranno scaglionate per evitare gli intoppi sul sentiero: “Il Vertikal è un ottimo allenamento per la forza – spiega Massimo Ghisalberti, fondatore della Sisport con la moglie Sonia Rebora e coach di trail running – quindi è utile anche per chi normalmente è abituato a correre su strada. Per chi invece pratica il trail, poi, quella è una delle tante salite che puoi trovare in gara seppur con una pendenza importante”.

Conquistata la vetta, se la gara è finita non sarà finita la magia: si torna giù con le lampade frontali e intorno un panorama mozzafiato. Arrivati a Nervi premiazioni, ristoro e festa per tutti.