Corso Perrone chiusa ancora solo per una notte: tornerà percorribile da sabato mattina

Genova. Le operazioni di demolizione della Pila 3 del lato Ovest di Ponte Morandi, per le quali si è resa necessaria la chiusura in orario notturno di corso Perrone nella fascia dalle 21 alle 6, termineranno questa notte.

Corso Perrone, quindi, tornerà a essere regolarmente percorribile dalle ore 06.00 di domani, 13 luglio.

A questo punto le strade di collegamento tra la Valpolcevera e il centro sono due: via 30 Giugno e corso Perrone, entrambe su sponda destra, mentre restano chiuse per macerie e lavorazioni per il nuovo viadotto via Fillak e via Perlasca.