Correranno lungo l’arco alpino occidentale per aiutare un villaggio in Africa, ecco come unirsi ad alcune tappe

Genova. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato l’impresa di Annadoria Sapia e Michal Rafinski, una coppia di runner che – per l’associazione Run For Find The Cure – correranno lungo l’arco alpino occidentale per raccogliere fondi per realizzare un pozzo per l’acqua in un villaggio in Tanzania, Africa.

Oggi Annadora e Michal lanciano un’idea a tutti gli appassionati e li invitano a unirsi a loro, se non lungo gli oltre 700 chilometri della Gta, almeno per qualche tratto, per condividere il sogno di “From Alps To Africa”

La raccolta fondi prosegue a questo indirizzo.

Ecco il programma delle tappe, per scegliere il giorno preferito:

Day1 Sabato 13 luglio

da #MolinidiCalasca a Destinazione Carcoforoo

km 50 d+ 4200

sosta #RifugioAlpenrose

https://www.comune.carcoforo.vc.it/…/rifugio-escursionistic…

3462369918 Italo

Infoalpenrose.gta@gmail.com

Gare amiche in zona: Vibram UTLO – Ultra Trail Lago d’Orta Monte Rosa SkyMarathon Trail del Motty

Day2 Domenica 14 luglio

da Carcoforo al Rifugio Rivetti

km 44 d+ 3500

sosta al Rifugio Alfredo Rivetti

Day3 Lunedì 15 luglio

dal Rifugio Rivetti a Quincinetto

km 52 d+ 1770

sosta al Relais Del Brigante http://relaisdelbrigante.com/

Mau Scilla Sonia Glarey (grazie per il supporto) Trail Monte Casto Vda Trailers Tor des Geants

Day4 Martedì 16 luglio

da Quincinetto a Piamprato Fraz. (valle Soana)

km 30.3 d+ 2500

sosta alla Locanda Aquila Bianca

Una Valle Fantastica

Day5 Mercoledì 17 luglio

da Ronco Canavesee a Pialpetta

km 54 d+ 4300

sosta all’ Albergo ristorante Setugrino

Parco Nazionale Gran Paradiso

Day6 Giovedì 18 luglio

da Pialpetta a Susa

km 59 d+ 4200

sosta al B&B Terra di Confine

Valsusa Trail Trail Running Torino

Giacomo Kuba Fornelli (grazie per il supporto)

Day7 Venerdì 19 luglio

da Susa a Didiero

km 52.2 d+ 3900

Agriturismo la miando

https://www.agriturismo.it/…/LaMiandodal1989-954…/index.html

agriturismolamiando@gmail.com

Oulx Trailers

Day8 Sabato 20 luglio

da Didiero a Pian Melzè

km 52.3 d+3080

sosta al Rifugio Pian della Regina La Baita della Polenta

TRE RIFUGI VAL PELLICE Monviso e la Valle del Po

Day9 Domenica 21 luglio

da Pian Melzè a Campo Base

km 49 d+ 3660

sosta a Rifugio Campo Base

Monviso Piemonte Valle Varaita Trail Enzo La Montagna (grazie per il supporto)

Day10 Lunedì 22 luglio

da Campo Base a Sambuco

km 40 d+ 2200

sosta all’Albergo della pace

http://www.albergodellapace.com/

Day 11 Martedì 23 luglio

da Sambuco al Rifugio Malinvern

km 46 d+ 3780

sosta al Rifugio Malinvern

Day12 Mercoledì 24 luglio

dal Rifugio Malinvern ad Entracque (Gabriele Iardella grazie dell’ospitalità)

km 50 d+ 2600

Parco Naturale Alpi Marittime

Day13 Giovedì 25 luglio

da Entracque a Limonetto (Giulia Umwali Barli grazie dell’ospitalità)

km 30 d+ 2300

Day14 Venerdì 26 luglio

da Limonetto ad UPEGA

km 37 d+ 2500

sosta alLa Locanda d’Upega

Day 15 Sabato 27 luglio

da Upega al Rifugio Franco Allavena

km 26 d+ 1700

ARRIVO