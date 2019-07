Corrado Summaria si aggiudica l’Open di Chiavari

La scorsa settimana è andato in archivio il consueto appuntamento con l’Open del Tennis Club Chiavari con tanti seconda categoria fra le teste di serie. Corrado Summaria 2.2, Davide Della Tommasina 2.2, Gianluca Beghi e Matteo Curci entrambi 2.3. Alla sfida finale sono arrivati proprio due fra i suddetti: Beghi e Summaria.

Summaria fatica ai quarti con Tommaso Metti che lo costringe al terzo set, mentre Beghi approda senza problemi alla semifinale. Proprio qui si scontrano i favoriti della vigilia che confermano i pronostici quindi. Summaria supera Curci con una certa facilità grazie al 6-3, 6-2 decisivo. Beghi invece deve sudare non poco con Della Tommasina che dopo un avvio pessimo, 6-0 per Beghi, si riprende vincendo il secondo 4-6, ma crolla nel terzo 6-1. In finale è Summaria a prevalere con un’ottimo 6-1, 6-3 all’avversario che gli consente di prendersi la coppa del vincitore.

Il pubblico ha sospinto Andrea Queirolo, atleta di casa, classe 3.2 arrivato a un passo dalla qualificazione al tabellone principale.