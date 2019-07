Controlli straordinari sui passeggeri Amt, in centro città il 5% viaggia senza biglietto

Genova. Questa mattina, dalle 7.00 alle 11.00, si è svolta un’ulteriore verifica intensiva di AMT: 18 Verificatori, supportati da due Agenti della Polizia Municipale, hanno controllato le fermate e i capolinea bus del centro città.

250 bus controllati, in via Ceccardi, piazza Dante e via XX Settembre, per un totale di 2.220 passeggeri. Numeri importanti che evidenziano l’impegno costante dell’azienda per contrastare coloro che tentano di viaggiare senza titolo di viaggio e tutelare, invece, i cittadini corretti.

Complessivamente sono state riscontrate 116 situazioni irregolari per un tasso di evasione pari al 5,2%. 31 dei 116 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando al Verificatore l’oblazione di euro 41,50.

La continuità dei controlli dei VTV rappresenta il punto cardine del piano dell’Azienda per contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria. Un importante valore aggiunto alle attività dei verificatori è rappresentato dal supporto della Polizia Municipale: la presenza degli agenti consente infatti una più efficace identificazione dei trasgressori e delle false dichiarazioni di identità.