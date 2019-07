Consiglio regionale, è il giorno di Sartori. Subentra a Matteo Rosso

Genova. In consiglio regionale è il giorno di Augusto Sartori. Dopo la sospensione di Matteo Rosso, condannato nell’ambito dell’inchiesta “spese pazze”, entra il primo dei non eletti in lista, Sartori appunto.

La sostituzione temporanea è nell’ordine del giorno di oggi.

Rosso, che non ha voluto dimettersi, annuncia tramite il proprio profilo Facebook che tornerà “più combattivo di prima” e di star preparando per settembre un progetto sanitario per le persone più sole e con difficoltà motorie.

Matteo Rosso, specialista in odontostomatologia, è dirigente medico di I livello della Asl 3 di Genova. Nel 2002 era stato eletto consigliere comunale a Genova, dal 2005 è consigliere regionale.

Sartori, di Santa Margherita Ligure, è il primo dei non eletti in Fratelli d’Italia. Già vicepresidente del parco regionale di Portofino, è anche presidente dell’Ascom Santa Margherita Portofino.