Concessione Autostrade, Zingaretti (Pd): “Governo infantile, slogan danneggiano lavoratori”

Genova. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti quest’oggi è in Liguria per incontrare il mondo del lavoro. Dopo una tappa alla Bombardier di Vado Ligure si è spostato nell’area del porto di Genova per incontrare i camalli, gli addetti delle riparazioni navali e i cappellani del lavoro. Ma ha parlato, naturalmente, dei principali temi di politica nazionale.

Sulla revoca delle concessioni ad Autostrade, “innanzitutto dobbiamo chiedere quale sia la posizione del governo della Repubblica, perché gli slogan e le frasi ad effetto che danneggiano non tanto la società, ma chi lavora in quella società, sono un atteggiamento infantile”, ha detto il segretario del Pd rispondendo ai cronisti che gli chiedevano la posizione del partito rispetto alla decisione paventata dall’esecutivo.

“Dobbiamo andare nel merito di tutte le concessioni che ci sono state per vedere se la garanzia della sicurezza e quello che era stato pattuito – dice Zingaretti – è stato fatto, rafforzare gli organismi di controllo e, nel merito delle valutazioni, non avere alcuna timidezza nel prendere provvedimenti”. Secondo il leader del Pd, “quello che non va bene perché danneggia il sistema Italia e i lavoratori, è l’estemporaneità con la quale un giorno un ministro dice una cosa e, il giorno dopo, un altro ministro dice una cosa assolutamente alternativa. Questo – conclude – è un danno alla credibilità del sistema paese”.